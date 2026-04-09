İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Van'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Van'da ziyaretlerde bulundu

09.04.2026 21:03
İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki programları kapsamında İpekyolu ilçesindeki Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçen Yiğitbaşı, burada incelemelerde bulundu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililerden bilgi aldı.

Askerlerle yemek yiyen Yiğitbaşı, kadın askerlerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan'ın ailesini ziyaret eden Yiğitbaşı, aile fertleriyle görüştü.

Buradan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na geçen Yiğitbaşı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadın askerlerle bir araya geldi.

Yiğitbaşı'na Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas eşlik etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
21:19
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Van'da ziyaretlerde bulundu
