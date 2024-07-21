İçişleri Bakanı: 1 Haftada 2 Milyon 406 Bin 651 Araç Denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 1 Haftada 2 Milyon 406 Bin 651 Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 11-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 406 bin 651 araç kontrol edildiğini ve 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama gibi ihlaller tespit edildi.

21.07.2024 08:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 11-18 Temmuz'da 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini, 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 1 Haftada 2 Milyon 406 Bin 651 Araç Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 1 Haftada 2 Milyon 406 Bin 651 Araç Denetlendi - Son Dakika
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