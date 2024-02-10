İçişleri Bakanı: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı

İçişleri Bakanı: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.

10.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'nın aday tanıtım etkinliğine silahlı saldırı - Son Dakika
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