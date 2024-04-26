İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira ile görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ile görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "AB Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Sayın Elisa Ferreira'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Ferreira ile ülkemiz ve AB ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.