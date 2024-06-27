İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Berlin'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Terörle mücadele, organize suç ve güvenlik alanında işbirliği imkanları ele alındı. Ayrıca, Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecinin iyileştirilmesi ve iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

27.06.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü.

Berlin'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Faeser'e ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından yapılan Türkiye-Almanya ortak basın açıklamasında, heyetler arasında gerçekleşen görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulmuştur. Almanya'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilmiştir. Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Almanya, Berlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement