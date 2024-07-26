İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anafartalar Çarşısı'nda Esnafla Buluştu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Ulus'taki Anafartalar Çarşısı'na ziyarette bulunarak esnafla sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'ndaydık. Sevgili vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, gençlerimizle kucaklaştık. Taleplerini dinledik, sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum."