İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için güvenlik toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için güvenlik toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir güvenlik toplantısı düzenlendiğini duyurdu. Toplantıya bakan yardımcısı, valiler, göç idaresi başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, sahil güvenlik komutanı ve ilgili birim amirleri katıldı. Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

27.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele" gündem maddesiyle Güvenlik Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valilerimiz, Göç İdaresi Başkanımız, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele' gündem maddesiyle Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Jandarma, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Dev derbide ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev derbide ilk düdük çaldı
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement