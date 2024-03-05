İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih'teki tarihi çarşıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih'in tarihi çarşılarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Yerlikaya, Nuruosmaniye Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra Kapalıçarşı, Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mısır çarşısını ziyaret etti.
Burada esnaftan bilgi alıp, taleplerini dinleyen Yerlikaya, ardından Kapalıçarşı Esnafları Derneği ile Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği yöneticileriyle görüştü.
Yerlikaya ve beraberindekilere tatlı ikramı yapılırken, bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Bakan Yerlikaya'ya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.
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