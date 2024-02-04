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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan polisi ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan Teknisyen Polis Emrah Yıldız'a hastanede ziyarette bulundu. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

04.02.2024 15:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan Teknisyen Polis Emrah Yıldız'a hastanede ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak."

Kaynak: AA

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