İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, idarecilerin önemine vurgu yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Medeniyetimizin harcında, toplumsal barış ve adaletin tesisinde, kamu düzeninin korunmasında, her bir vatandaşımızın anayasal haklarından yararlanmasında, idarecilerimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, kutsal vatan topraklarında bin yıllık hakimiyete ve bir asırlık Cumhuriyet tecrübesine sahip yüksek bir medeniyetin hizmetkarı, kadim bir devletin temsilcisi olunduğunu belirtti.

"Medeniyetimizin harcında, toplumsal barış ve adaletin tesisinde, kamu düzeninin korunmasında, her bir vatandaşımızın anayasal haklarından yararlanmasında, idarecilerimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, bu görevin esasını, "Halka hizmet, Hakka hizmettir" anlayışının oluşturduğuna dikkati çekti.

Yerlikaya, vatan sathında görev yapan tüm idarecilerin, böyle yüksek bir sorumluluğu, böyle aziz bir emaneti üstlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm mülki idare amirlerimiz, ehliyet, liyakat, istişare, hak ve hukuktan zerre miskal taviz vermeden emanete layık olmaya çalışmaktadır. İkinci asrına giren Cumhuriyet'imizi el birliğiyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Hizmet eden izzet bulur' şiarıyla hem gönüllerin inşası hem de eser hizmeti anlayışıyla milletimize hizmete devam edeceğiz. Vatanımıza ve milletimize hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşayan tüm idarecilerimizle 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefi için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde devletimize, milletimize hizmet etme şerefine nail olan kıymetli valilerimizin, mülki idare amirlerimizin, emekli olan mülki idare amirlerimiz ve tüm idarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden tüm valilerimize, kaymakamlarımıza ve tüm idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."