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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'deki Jandarma Üs Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'deki Jandarma Üs Bölgesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dibek Jandarma Üs Bölgesinde görev yapan personeli ziyaret ederek tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Yerlikaya, kahraman vatan evlatlarına teşekkür ederek, milletin huzuru için gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin\'deki Jandarma Üs Bölgesini Ziyaret Etti
31.12.2023 - 18:37,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dibek Jandarma Üs Bölgesinde görev yapan personeli ziyaret etti ve tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dibek Jandarma Üs Bölgesini ziyaret ettiğini belirtti.

"Yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz." ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, tüm güvenlik güçlerine hitaben, "Kahraman yiğitlerim sizler var olduğunuz için nazlı hilal dalgalanıyor. Sizler var olduğunuz için milletimiz huzur içinde yaşıyor. Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor. Aziz milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'nin huzuru" etiketiyle bir video mesaj da yayımlayan Yerlikaya, üs bölgesindeki jandarmaların, gece gündüz, kar kış demeden tıpkı diğer silah arkadaşları gibi 365 gün vatan nöbeti tuttuklarını belirtti.

Yerlikaya, "Mardin'de yılın son gününde bu kartal yuvasından başta aziz milletimiz olmak üzere bütün kahraman jandarmam, polisim, sahil güvenliğimiz ve İçişleri ailemizin tüm mensuplarının yeni yıllarını tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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