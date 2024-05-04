İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'nın talimatıyla koruma araç ve polis sayıları azaltıldı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil bakan yardımcılarının

koruma araç ve koruma polis sayılarının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." denildi.