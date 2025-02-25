İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polis Memurumuz Onur Şirin Şehit Oldu, İki Polis Memurumuz Ağır Yaralı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polis Memurumuz Onur Şirin Şehit Oldu, İki Polis Memurumuz Ağır Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memuru Onur Şirin’in olay yerinde şehit olduğunu, aynı ekipte bulunan Polis Memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır’in ise ağır yaralandığını açıkladı.

25.02.2025 21:03
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memuru Onur Şirin'in olay yerinde şehit olduğunu, aynı ekipte bulunan Polis Memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'in ise ağır yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memuru Onur Şirin'in olay yerinde şehit olduğunu, ekipte bulunan Polis Memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'ın ise ağır yaralandığını belirtti. Yarlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polis Memurumuz Onur Şirin Şehit Oldu, İki Polis Memurumuz Ağır Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polis Memurumuz Onur Şirin Şehit Oldu, İki Polis Memurumuz Ağır Yaralı - Son Dakika
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