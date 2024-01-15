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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyaret sırasında şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti. Ayrıca, teröristlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Özdemir\'in Ailesini Ziyaret Etti
15.01.2024 - 15:20,
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ŞEHİT ÖZDEMİR'İN AİLESİNE ZİYARET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'ta, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Şehidimizin babası Ali ağabeyimiz, annesi Ümmühani ablamız ve 2 kardeşiyle birlikte kahramanımız için dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimiz babası Ali ağabeyimizle telefonla görüşüp, baş sağlığı dileklerini ilettiler. Şehidimizin makamı ali olsun. Müslüm'ümüzü hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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