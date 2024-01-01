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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babasıyla telefonda konuştu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babasıyla telefonda konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit olan Yasin Karaca'nın babası Ahmet Karaca ile telefonda konuşarak başsağlığı diledi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu da şehidin ailesini ziyaret etti ve Bakan Yerlikaya ile telefon görüşmesi sağladı. Baba Ahmet Karaca teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın babasıyla telefonda konuştu
01.01.2024 - 15:48,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babası Ahmet Karaca ile telefonda konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, şehidin Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Hatipoğlu, şehidin babası Ahmet Karaca'yı telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

Yerlikaya telefonda, "Ahmet abi şehidimizin mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun. Rabbim sizlere sabır ve metanet versin. Ayrıca cennette bir araya gelmeyi, komşu olmayı nasip etsin. Orada hasret gidermeyi nasip etsin diye dua ediyoruz. Bütün ailenin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun. Takdir Rabbil Aleminin, onu şehit olarak seçti ve aldı. Ama bizlere düşen de sabretmek." dedi.

Baba Ahmet Karaca da Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babasıyla telefonda konuştu - Son Dakika


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