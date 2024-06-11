İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Kızılay\'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay'ımız asırları aşan koskoca bir çınardır. Milli Mücadele'de Mehmetçiklerimizin yaralarını sararken, en zor anlarda kan bağışıyla şifa dağıtırken, afetlerde, depremlerde aziz milletimizin yanında olurken, o kırmızı hilal yüreklerimize hep su serpti, güven verdi. Yardımlaşmanın, dayanışmanın sembolü Kızılay, 1868'den bu yana insanlığa hizmet etti, etmeye de devam ediyor. Tıpkı bugün Gazze'de olduğu gibi. İyi ki varsınız."