İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.
Bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, denetimlerde 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.
Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim"
Yerlikaya, denetimlerin amacının, bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması ve onlara sarılması olduğunu belirterek, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Bayram tatilinde 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan T13 tünelinde bir LPG'li araç yanmaya başladı. Olay sonucunda kara yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?