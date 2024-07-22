İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki Depremde Olumsuz Durum Yok - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki Depremde Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. AFAD ve diğer ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başlamış durumda. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

22.07.2024 18:41
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki Depremde Olumsuz Durum Yok - Son Dakika

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