İçişleri Bakanı Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya\'yı Bakanlıkta ağırladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."