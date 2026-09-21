İçişleri Bakanı Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya\'yı Bakanlıkta ağırladı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladı. Çiftçi, sosyal medya açıklamasında nazik ziyaretleri için Özkaya'ya teşekkür etti, kurumlar arası güçlü iletişimin millete hizmette önemli olduğunu belirtti.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA
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