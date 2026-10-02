İçişleri Bakanı Çiftçi, Başiskele\'de vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çiftçi, DESAN Tersanesinin Kocaeli tesislerinde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen sahil güvenlik gemisinin denize indirilmesi töreninin ardından Başiskele ilçesindeki 17 Ağustos Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Çiftçi, daha sonra caminin sosyal tesisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, bir süre görüştüğü vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Çiftçi'ye, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.