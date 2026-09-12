İçişleri Bakanı Çiftçi'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "Vicdanları kanatan işkencelerle ve haksız yere darağacına gönderilen canlarla toplumun hafızasında derin yaralar açan bu vesayetçi anlayışı, aradan geçen 46 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, "Vicdanları kanatan işkencelerle ve haksız yere darağacına gönderilen canlarla toplumun hafızasında derin yaralar açan bu vesayetçi anlayışı, aradan geçen 46 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yıl dönümü dolayısıyla, "Milli irade, vesayete asla boyun eğmeyecektir" başlığıyla paylaşımda bulundu.

12 Eylül askeri darbesinin millet iradesinin hiçe sayıldığı, hukukun ve siyasetin vesayet altına alınmak istendiği, Türkiye'nin demokrasi tarihine sürülmüş kara bir leke olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletimizin seçme ve seçilme hakkını gasp eden, siyaseti susturan; cezaevlerinde reva görülen insanlık dışı zulümlerle, vicdanları kanatan işkencelerle ve haksız yere darağacına gönderilen canlarla toplumun hafızasında derin yaralar açan bu vesayetçi anlayışı, aradan geçen 46 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız."

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin artık iradesine ipotek konulan, geleceği kapalı kapılar ardında şekillendirilen bir ülke olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millet iradesini hedef alan hiçbir vesayet girişimine dün olduğu gibi bugün de geçit verilmeyeceğini ifade eden Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de Türkiye'de darbeler döneminin kapandığının bütün dünyaya gösterildiğinin altını çizdi.

Çiftçi, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başta olmak üzere, milli iradeyi hedef alan tüm darbeci zihniyeti ve vesayet heveslerini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Millet iradesini hedef alan hiçbir güç, hangi kılığa bürünürse bürünsün, Türkiye'nin istikametini tayin edemeyecektir. Bu ülkenin geleceğine yalnızca milletimiz karar verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Çiftçi'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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