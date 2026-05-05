İçişleri Bakanı Çiftçi'den Adalet Bakanı Gürlek ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptıkları görüşmede organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi daha da güçlendirecek, "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından Adalet Bakanı Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projemizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda her türlü suç unsuruna karşı kurumlar arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirten Çiftçi, dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanları seferber ederek mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.