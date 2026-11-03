İçişleri Bakanı Çiftçi'den AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi'den AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

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- "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, güvenin ve kardeşliğin yüzyılı kılmakta kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir. Dün olduğu gibi bugün de bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden milletimiz için çalışmaya, devletimizin gücünü ve milletimizin güvenini her daim korumaya devam edeceğiz. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin."

Kaynak: AA
İçişleri BakanıAK PartiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi'den AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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