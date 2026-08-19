Bakan Çiftçi Roman Koordinatörleriyle Buluştu - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Roman Koordinatörleriyle Buluştu

Bakan Çiftçi Roman Koordinatörleriyle Buluştu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, 185 koordinatörün devlet hizmetleriyle vatandaş taleplerini buluşturduğunu belirtti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı"nda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi'nde 185 koordinatörün görev yaptığını belirterek, koordinatörlerin vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını devletin imkan ve hizmetleriyle buluşturduğunu ifade etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizler; aynı vatana, aynı bayrağa ve aynı geleceğe gönülden bağlı büyük bir aileyiz. Büyük Türkiye ailemizin ayrılmaz bir parçası olan Roman kardeşlerimizle 'Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda bir araya gelerek aynı sofrayı, bereketi ve muhabbeti paylaştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyor; 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, tam bir huzur ve güven iklimi içinde Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimizin bütün fertleriyle hep birlikte inşa ediyoruz.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Roman Koordinasyon Merkezimizde görev yapan 185 koordinatörümüz; vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarını, devletimizin imkan ve hizmetleriyle buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görüyor. 'Bu köprünün temeli güven, harcı samimiyet, istikameti ise insana hizmettir.' Bu anlayışla, sahadaki koordinasyonumuzu ve iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Roman kardeşlerimizin meselelerinin çözümüne öncülük eden, sahada gönüllere dokunan koordinatörlerimize yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu güzel buluşmamızın birlik ve beraberliğimizin artmasına, kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kapımız da gönlümüz de bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi Roman Koordinatörleriyle Buluştu - Son Dakika

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