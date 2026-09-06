İçişleri Bakanı Çiftçi, KPSS'ye geç kalan adayları taşıyan polisleri paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, KPSS'ye geç kalan adayları taşıyan polisleri paylaştı

İçişleri Bakanı Çiftçi, KPSS\'ye geç kalan adayları taşıyan polisleri paylaştı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, farklı illerde KPSS'ye geç kalan adayların polis ekipleri tarafından motosikletle sınav yerlerine taşındığı anları sosyal medyadan paylaştı. Bakan, 'Polisimizden tam zamanında müdahale' notuyla yaptığı paylaşımda, adayların imdadına yetişen polislere teşekkür ederek sınava girenlere başarı diledi.

İÇŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, farklı illerde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayları, polis ekiplerinin motosikletle sınav yerlerine taşıdığı anları paylaştı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından 'Polisimizden tam zamanında müdahale' notuyla yaptığı paylaşımda, "Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin" dedi.

Kaynak: DHA

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