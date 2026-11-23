İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerimizin sabırla büyüttüğü, inançla yeşerttiği hayaller, bugün bilimde, teknolojide, üretimde ve savunmada milletimizin gurur duyduğu başarılara dönüşüyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden nesillerin yetişmesinde emeği olan, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan tüm öğretmenlerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum."