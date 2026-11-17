Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın fon yatırımlarından kaynaklanan zararının bulunmadığını savunarak, "Bahsi geçen fonlarda değerlendirilen toplam miktar 1 milyar 113 milyon 559 bin Türk lirasıdır. Yatırım süreci 2022 yılının Ocak ayında başlamıştır. Bu meblağ karşılığında elde edilen toplam net karın 114 milyon 97 bin TL olduğu dikkate alındığında, elde edilen getirinin piyasa koşullarındaki diğer yatırım araçlarının getirileriyle dengeli olduğu görülmektedir. 2025 yılı ortası itibarıyla adı geçen fonların sunduğu getiri oranlarının piyasa koşullarının üzerinde olmadığı değerlendirilerek bu yatırım alanından çıkılmıştır" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ile Sayıştay Raporları'nın görüşmeleri tamamlandı. Bakan Mustafa Çiftçi, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Bakan Çiftçi, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına dair, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yetkili hakimlik tarafından Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi'ne TMSF'nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreç, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı idari bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine de açık olan bir soruşturmadır. Operasyonda iddia edildiği gibi bin personel değil, 100 TEM ve 250 Çevik Kuvvet personelimiz görev almıştır. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır. Basın özgürlüğü ve vatandaşlarımızın haber alma hakkı, demokratik düzenimizin güvencesidir. Hukuk önünde eşitlik de aynı düzenin temelidir" diye konuştu.

"POLSAN'IN YATIRIM İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARI BULUNMUYOR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin POLSAN iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Öncelikle ifade etmek isterim ki şu ana kadar yaptığımız tespitler kapsamında POLSAN'ın, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın ve bu vakfa bağlı iştirak şirketinin söz konusu yatırım işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Adı geçen kuruluşlarımız, yatırım portföylerinde üyelerinin birikimlerini değerlendirmek ve enflasyon karşısında korumak amacıyla söz konusu işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Tekrar altını çizmek isterim ki şu ana kadar yaptığımız tespitler çerçevesinde bu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar bulunmamaktadır.

Ayrıca elde edilen karlar göz önünde bulundurulduğunda fahiş bir kazanç da söz konusu değildir. Bahsi geçen fonlarda değerlendirilen toplam miktar 1 milyar 113 milyon 559 bin Türk lirasıdır. Yatırım süreci 2022 yılının Ocak ayında başlamıştır. Bu meblağ karşılığında elde edilen toplam net karın 114 milyon 97 bin TL olduğu dikkate alındığında, elde edilen getirinin piyasa koşullarındaki diğer yatırım araçlarının getirileriyle dengeli olduğu görülmektedir. İşlemlerin yapıldığı tarihlerde yıllık banka mevduat getirilerinin ortalama yüzde 47 civarında olduğu dikkate alındığında, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve bağlı şirketinin elde ettiği yatırım gelirlerinin makul seviyede olduğu söylenebilir. 2025 yılı ortası itibarıyla adı geçen fonların sunduğu getiri oranlarının piyasa koşullarının üzerinde olmadığı değerlendirilerek bu yatırım alanından çıkılmıştır.

Ayrıca söz konusu işlemlerde herhangi bir kasıt, ihmal veya gözden kaçan başka bir husus bulunup bulunmadığının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Teftiş Kurulumuz görevlendirilmiştir. Yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek hususlar doğrultusunda gerekli işlemler tereddütsüz yerine getirilecektir."

"HİÇ KİMSENİN UNVANI, MAKAMI VEYA GÖREVİ AYRICALIK SEBEBİ DEĞİLDİR"

Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı personelinden kaç kişi fon olayına karışmıştır, kaç personelin adı fon olayında adı geçmektedir" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun iş birliğiyle sürdürülmektedir. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler, cumhuriyet savcılarının talimatı doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından devam ettirilmektedir. Bu itibarla soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurgulamak isterim. Anılan fonlarda 450 bin 758 tekil yatırımcı işlem yapmıştır. Yatırımcıların farklı meslek gruplarından olması doğal olduğu gibi aralarında mülki idare amirlerinin bulunması da mümkündür. Mülki idare amirleri hakkındaki iddialar bakımından belirtmek isterim ki bugüne kadar Bakanlığımıza, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen bir mülki idare amiri bulunduğuna dair bir bildirim ulaşmamıştır. Muğla Valisi dahil.

Bununla birlikte soruşturma devam etmektedir. Varsa suç işleme kastı veya fiili bulunan kişiler, adli makamların yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacaktır. Bu noktada ifade etmek isterim ki bizim açımızdan hiç kimsenin unvanı, makamı veya görevi ayrıcalık sebebi değildir. Milletin malına, kamu kaynaklarına veya vatandaşımızın emeğine göz diken kim olursa olsun hukuk karşısında bizim karşımızda da eşittir. Bu nedenle suç işlediği tespit edilen herkesin adli makamlar önünde hesap vermesi için Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gereken her türlü işlem kararlılıkla yerine getirilecektir."

MERSİN'DEKİ PİJAMA GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Çiftçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Bu konuda da belirtmek isterim ki yürütülen adli soruşturmanın gizliliği, hukuk devleti ilkesinin ve adil yargılanma hakkının temel güvencelerinden biridir. Bu ilke yalnızca soruşturma yürüten görevlileri değil, ilgili mevzuat çerçevesinde herkesi bağlayan temel bir yükümlülüktür. Mersin'de yaşanan olayla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler ve bu görüntüler üzerinden ortaya çıkan tartışmalar bakımından şunu samimiyetle ifade etmek isterim: Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kişilerin özel hayatını ve temel haklarının korunmasını zedeleyen veya kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan hiçbir uygulamayı İçişleri Bakanı olarak tasvip etmemiz mümkün değildir.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması, personelimizin görev ve sorumlulukları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve soruşturma gizliliği ilkesine eksiksiz riayet edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca tüm ilgili birimlere gerekli uyarı ve talimatları içeren bir Bakanlık Genelgesi gönderilmiştir.

Ayrıca olayın bütün yönleriyle incelenmesi, görüntülerin ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin basına veya üçüncü kişilere aktarılmasında personelimizin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla mülkiye müfettişleri ve polis müfettişlerinden oluşan bir soruşturma heyeti görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma sonucunda Bakanlığımızın görev ve yetki alanında bulunan personelimiz bakımından herhangi bir kusur, ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gerekli idari ve disiplin işlemleri tereddütsüz yerine getirilecektir.

Bununla birlikte, tespit edilecek hususların başka bakanlıkların veya kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına girmesi durumunda ise ilgili tespitler bir tevdi raporuyla yetkili kurumlara intikal ettirilecektir. Bu konudaki yaklaşımımız açık ve nettir: Hiçbir kamu görevlisi hukukun üzerinde değildir. Soruşturmanın gizliliği, kişisel hakların korunması ve kamu görevinin gerektirdiği hukuki sorumluluklar konusunda müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç tüm yönleriyle ve hiçbir husus göz ardı edilmeksizin takip edilmektedir."

(SÜRECEK)