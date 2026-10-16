İçişleri Bakanı Çiftçi, sağanaktan etkilenen Sakarya'da konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin, "Sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda." dedi.

Sakarya Valiliğine gelen Bakan Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, kentte çarşamba gününden beri devam eden şiddetli yağışa ilişkin toplantıya katıldı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çiftçi, 14 Ekim'de başlayan yağış ve sellerle ilk önce 42 ilde "sarı", 6 kentte "turuncu" kod verildiğini hatırlattı.

Tehlikenin halen geçmediğini belirten Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor, bunlardan birisi de Sakarya. Henüz tam manasıyla tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak sağanağın ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bütün illerle koordineli çalışmaya başladıklarını anlatarak, İstanbul'da 46 bin, Türkiye genelinde ise 60 bin personelin görev başında olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ettiğine değinen Çiftçi, "Bizlere gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde bakanlarımızla, valilerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'la, diğer kolluk birimlerimizle ve devletimizin diğer kurumlarıyla çalışmalarımıza sahada aralıksız devam ediyoruz. Sakarya'da da dün itibarıyla turuncu uyarı verilmişti. Yarın da turuncu uyarı devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Yine kurumlara da uyarı mesajları çekildi. Okullar 2 gün tatil edildi Sakarya'da. Diğer illerimizde de benzeri uygulamalar var." diye konuştu.

Metrekareye Ferizli'de 275, Karasu'da 224 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bununla buradaki koordinasyon çalışmalarına destek verebilmek için çevre illerden destek ekipleri buraya göndermiş durumdayız. Şu anda Sakarya'da 1621 personelimiz, 617 aracımız ve 8 botumuzla krizi yönetmeye, koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize şu ana kadar 641 ihbar gelmiş, bunlardan 573'ü vakaya dönüşmüş durumda. Bu çalışmalar çerçevesinde 865 kişi tahliye edilmiş. Sakarya'da yağışlar, sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Bazı kamu hizmetlerinde aksamalar var. Ekili-dikili alanlarda zarar ziyan meydana gelmiş durumda. Hayvan telefi var. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda."

"Belki 1 senede düşen yağışların 1 günde düştüğü günlere şahit oluyoruz"

Devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğunu, ekiplerin yağışlardan sonra hasar tespit çalışmalarına başlayacağını, vatandaşın zararını devletin, milletin imkanları doğrultusunda karşılamaya gayret edeceklerini belirten Çiftçi, devletin kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının canla başla çalışmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Bakan Çiftçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 44 araç ve 100 personelle dere ıslah çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "İçişleri Bakanlığı olarak AFAD üzerinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze 120 iş makinesi, 20 kamyon verdik, 140 araç tahsis ettik. Bunlar daha çok Karadeniz Bölgesi'ndeki ıslah çalışmalarında kullanılıyor. Devlet Su İşlerimiz kendi imkanlarını da kullanıyor. Bu önleyici çalışmalar neticesinde eğer afetlerde çok sayıda can kaybı olmadıysa, mal kaybı olmadıysa yapılan bu çalışmaların da büyük kıymeti, önemi var. Önceden alınan tedbirlerin kıymeti var. Önceden aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Çalışmalarda emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli bu afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrım var. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız lütfen mümkün mertebe evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha az seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar zaten Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamı çerçevesinde yerine getiriliyor."

Çiftçi, benzeri afetlerin yaşanmamasını dileyerek, "Hakikaten çok ciddi yağışlar alıyoruz. Belki 1 senede düşen yağışların 1 günde düştüğü günlere şahit oluyoruz. Onun için devlet millet el ele vermek suretiyle inşallah bunları da en az hasarla atlatabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı.