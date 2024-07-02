İçişleri Bakanı: 'Kalkan-25' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kalkan-25' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Kalkan-25\' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında toplam 100 operasyon gerçekleştirildi ve 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. İçişleri Bakanı, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

02.07.2024 09:13
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 1 haftadır güvenlik güçleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerince, 'Kalkan-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyi 7/24, kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kalkan-25' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kalkan-25' Operasyonlarında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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