İçişleri Bakanı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-7” operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

14.08.2024 19:32
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı kategoride aranan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak  adlı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonunda; Kırmızı kategoride olan sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" Bervar kod adlı Seyran Çomak aslı (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Bervar (K) adlı Seyran Çomak adlı teröristin; 28 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaşın şehit edildiği, 72 güvenlik görevlisi 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 16 eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi.

2018 yılında sağ ele geçirilen BTÖ mensubunun ifadesi ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen Bervar kod adlı Seyran Çomak'a yapılan DNA testi sonucu "GÜRZ-7" operasyonunda ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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