İçişleri Bakanı: 'Kuyu-18' Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-18' Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Kuyu-18\' Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli düzenlenen 'Kuyu-18' operasyonlarında elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

16.08.2024 08:59
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-18' operasyonlarında elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa ve İstanbul'da elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, haraç vermeyen iş insanlarını darp veya tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edilen toplam 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Sadettin Pahsa da yer aldı. Ayrıca, operasyonlar sonucu 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kuyu-18' Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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