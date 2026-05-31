Bakan Çiftçi: 15 Temmuz’u aydınlatan kahramanlar Özel Harekat’tı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi: 15 Temmuz’u aydınlatan kahramanlar Özel Harekat’tı

Bakan Çiftçi: 15 Temmuz’u aydınlatan kahramanlar Özel Harekat’tı
31.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret ederek bayramlaştı. 15 Temmuz’da Özel Harekat’ın kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Çiftçi, dönüş yolunda trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi." dedi.

Çiftçi, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek, Özel Harekat polisleri ile bayramlaştı.

Burada konuşan Çiftçi, gözünü kırpmadan, mukaddesat uğruna şehadete erenlerin ocağı olan Özel Harekat Başkanlığında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayramların, Anadolu'da 1000 yıllık Müslüman Türk milletinin medeniyet terkibinde bir şölene dönüştürdüğünü ifade eden Çiftçi, "Müstesna bir zaman dilimi olan bayramlarımızda vatandaşlarımızın neredeyse büyük bir bölümü memleketlerine gidiyor, sıla-i rahim yapıyor, sevdikleriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz, bayram evi matem evi olmasın. Sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim, dinlenelim ve yolculuğa öyle devam edelim. Bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza hayırlı, güvenli ve sağlıklı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, polislere şöyle seslendi:

"Sizler bu aziz milletin evlatları olarak, nice bayramı ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak görev başında milletimizin huzuru için çalışarak geçiriyorsunuz. Bu sebeple huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu, sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu milletin huzuru, çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir."

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu günden bugüne fedakarlığın ne demek olduğunu defalarca gösterdiğini dile getiren Çiftçi, "Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, gazilere de sağlık diledi.

Özel Harekat polislerinin anne ve babalarına da teşekkür eden Çiftçi, "Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız. Devletimiz de milletimiz de fedakarlığınızı biliyor ve iftihar ediyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin." dedi.

Bakan Çiftçi'nin ziyaretine, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da eşlik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: 15 Temmuz’u aydınlatan kahramanlar Özel Harekat’tı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:00:23. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: 15 Temmuz’u aydınlatan kahramanlar Özel Harekat’tı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.