İçişleri Bakanı: Siirt'teki Botan Vadisi terörden temizlendi, doğa sporlarıyla anılıyor

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'teki Botan Vadisi'nin, terörden temizlendiğini, artık doğa sporlarıyla anıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Botan Vadisi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Vadinin doğal güzelliklerini ve turistik imkanlarını gösteren videonun da yer aldığı paylaşımında Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası Siirt Botan Vadisi. Botan Vadisi Milli Parkı'nda atlar özgürce koşuyor, tekneler serin suları yara yara ilerliyor. Yamaç paraşütleri rüzgarlara eşlik ediyor. Bölge insanımız terör bittikçe daha rahat nefes alıyor, Siirt huzur doluyor. Artık Botan Vadisi terörle değil, doğa tutkunlarıyla anılıyor. Hamdolsun, artık dünya Siirt'i, bu güzel şehrimizin eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Tarım ve ticaretin yanında turizm de gelişiyor."