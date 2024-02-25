İçişleri Bakanı: 'Kafes-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kafes-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı: \'Kafes-47\' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-47' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 8 örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgütün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu ve sahte fatura düzenleme gibi suçlar yer alıyordu. Operasyonlarda silahlar, para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

25.02.2024 09:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütü üyesi şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da operasyonlar düzenlendiğini, Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu "Çakar" olarak bilinen örgütün çökertildiğini, 8 örgüt üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek "yağma" suçunu işledikleri bilgisini verdi.

İçişleri Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri bilgisini de paylaştı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne kadar açıp kapattıkları şirket hesapları incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız."

Kaynak: AA

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