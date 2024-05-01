İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs'ta İstanbul polisine teşekkür etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs'ta İstanbul polisine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs\'ta İstanbul polisine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'daki polislere teşekkür etti. Yerlikaya, polislerin kanunsuz gösteri ve yürüyüşe karşı ferasetle ve sağduyuyla müdahale etmelerinin dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olduğunu belirtti.

01.05.2024 15:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde "toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan" İstanbul'daki polislere teşekkür etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs'ta İstanbul polisine teşekkür etti - Son Dakika

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