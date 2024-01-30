 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirilirken, binlerce şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Ayrıca, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar ve alınan önlemler de paylaşıldı.

30.01.2024 - 09:09,  Güncelleme: 09:11
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik: 6 bin 775 operasyon yapıldı. 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, 1689'u tutuklandı, 1677'si hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik 1500 operasyon yapıldı. 2 bin 800'i gözaltına alınırken 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken 97'si tutuklandı, 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA(DHA)

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Aralık, Tutuklama, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi - Son Dakika


10:22
Kerem Aktürkoğlu, ıslıklanmasına rağmen taraftarları kırmadı Kerem Aktürkoğlu, ıslıklanmasına rağmen taraftarları kırmadı
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement