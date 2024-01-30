İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terör örgütlerine yönelik binlerce operasyon düzenlendi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik: 6 bin 775 operasyon yapıldı. 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, 1689'u tutuklandı, 1677'si hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik 1500 operasyon yapıldı. 2 bin 800'i gözaltına alınırken 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken 97'si tutuklandı, 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA(DHA)