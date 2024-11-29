İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024'te 340 Sahtecilik Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024'te 340 Sahtecilik Operasyonu Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2024\'te 340 Sahtecilik Operasyonu Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı boyunca 'parada sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen 340 operasyonda 104 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda önemli miktarda sahte para ve matbaa ele geçirildi.

29.11.2024 20:50  Güncelleme: 20:53
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 10 ayında, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını ve 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, ayrıca 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 dolar ve 3 milyon 613 bin 550 avro sahte para ele geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, operasyonlarda sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre edildiğini belirterek, 'parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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