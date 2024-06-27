İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile Görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, Almanya'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçleri değerlendirildi. Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecinin iyileştirilmesi de görüşüldü. İki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

27.06.2024 16:32
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser Berlin'de bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Berlin'de baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konuları ele alındı. Almanya'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirildi.

Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının iyileştirilmesi de görüşüldü. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile Görüştü - Son Dakika
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