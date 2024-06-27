İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile Görüştü

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser Berlin'de bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile Berlin'de baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konuları ele alındı. Almanya'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirildi.

Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının iyileştirilmesi de görüşüldü. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı.