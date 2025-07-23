İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Erzurum Kongresi'nin 106. yılı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Kongresi'nin 106. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Milli Mücadele ruhunun dalga dalga tüm Anadolu'ya yayıldığı Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.