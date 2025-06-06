İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim, lütfen dikkatli olun, trafik kurallarına harfiyen uyun, sağlıcakla gidip, afiyetle dönün." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramının, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel hali olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır. Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim, lütfen dikkatli olun, trafik kurallarına harfiyen uyun, sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun. Kurban Bayramımız aziz milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."