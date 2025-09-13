İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yol kontrol devriyesi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."