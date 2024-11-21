İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Bütçe Sunumu ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele

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'BAŞARIR'IN BENİ ENGELLEMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin yaklaşık 1 saat boyunca milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yerlikaya, sabah toplantı öncesinde CHP'li milletvekillerinin kendisine 'Kayyım' nedeniyle tepki göstermelerine ilişkin, "Sabah buraya geldiğimizde, Başarır ve arkadaşlarının beni engellemesine çok üzüldüm. Buraya yakışmadığını düşünüyorum" dedi.

'YASA DIŞI BAHİSLE İLGİLİ 9 BİN 780 TUTUKLAMA YAPTIK'

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahislere ilişkin sorulan soruya, "Yasa dışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 9 bin 874 internet sitesinin engellendiğini, erişme engellenen sosyal medya hesaplarının da 77 bin 970 olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Yerlikaya, yazılı soru önergeleri ile bugüne kadar 19 Kasım'dan itibaren Meclis aracılığıyla milletvekilleri tarafından verilen soru önergelerinin yüzde 90,1'ini cevapladıklarını dile getirdi. Yerlikaya, "Belediyelerle ilgili AK Parti 301, Cumhuriyet Halk Partisi 338, Milliyetçi Hareket Partisi 46, HDP 16, bağımsız 17, diğerleri ise 983 olmak üzere 1701 soruşturma talepleri vardı. Bunlardan AK Parti 59, Cumhuriyet Halk Partisi 58, Milliyetçi Hareket Partisi 21, İYİ Parti 7, HDP 10, diğer belediyeler ise 21 olmak üzere soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilmeyenler ise AK Parti 109, Cumhuriyet Halk Partisi 93, Milliyetçi Hareket Partisi 43, İYİ Parti 23, HDP 6, diğerleri 21" dedi.

'155 KOLLUK PERSONELİMİZ İNTİHAR ETMİŞTİR'

Göreve geldiği günden beri intihar eden personellere ilişkin Yerlikaya, "79 emniyet, 74 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir. İntihar adli bir olay. Biz de idari soruşturma başlatıyoruz. İntiharların nedenleri ise aile içi anlaşmazlıkların oranı yüzde 30, kötü alışkanlıklar, aşırı borçlanma, kripto para gibi nedenlerden 52 kişi, psikolojik nedenlerden 13 kişi, gönül ilişkileri nedeninde 17, diğer nedenler 12 ve incelemesi devam eden de 14 vaka var" ifadelerini kullandı.

'BEN GELDİĞİMDE 5 MİLYON 196 BİN DÜZENLİ GÖÇMEN SAYISI VARDI'

İstisnai vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısı, düzenli ve düzensiz göç ile ilgili rakamları paylaşan Bakan Yerlikaya, "238 bin 781 Suriyeli var. Yatırım amaçlı istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanan 159 bin 433 yabancı var. Bunların 46 bin 163'ü yatırımcı, 35 bin 399'u eşleri, 77 bin 871'i de çocukları. Ben geldiğimde 5 milyon 196 bin düzenli göçmen sayısı vardı. Yaptığımız çalışmalarla, politikaları bu sayı bugün 4 milyon 174 bin 706 oldu. Biz düzensiz göçle kesintisiz durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarından hiçbir farkı yok. Bugüne kadar 6 bin 660 tutuklu. Şu anda adli kontrolü olan 2 bin 693 kişiyi de takip ediyoruz. Cezaevinden 1 ay içinde çıkacak olan göçmen kaçakçılığı organizatörleri de takip ediyoruz. 2023 yılında 27 Avrupa ülkesinin göç idaresi tek başına 91 bin deport yaptı. Biz 132 bin yaptık. Bu sene de 140 bini geçeceğiz. Düzensiz göçe müsamaha yok. Kesintisiz, etkin" diye konuştu.

2025 YILI BÜTÇESİ, KOMİSYONDAN GEÇTİ

İçişleri Bakanlığının 2025 yılı için toplam ödenek teklifi 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Bakanlığın merkez birimleri bütçesi 96 milyar 401 milyon 694 bin lira, 416 milyar 426 milyon 543 bin lirası Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 261 milyar 262 milyon 624 bin lirası Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 16 milyar 766 milyon 308 bin lirası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, 36 milyar 205 milyon 532 bin lirası Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 266 milyar 923 milyon 268 bin lirası AFAD Başkanlığı'nın olmak üzere tüm bağlı kuruluşların bütçe toplamı 997 milyar 584 milyon 275 bin lira olarak komisyona sunuldu. İçişleri Bakanlığının bütçesinde 779 milyar 747 milyon 196 bin lira cari ödenekler, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirası ise yatırım ödeneği olarak sunuldu. Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığının 2025 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

Ayça YASLI- Taha AYHAN/ ANKARA,