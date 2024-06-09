İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın\'ı andı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

09.06.2024 11:58
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü söylediği videoyu da paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız. Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk'ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22'sindeydi."

Hainlerin Aybüke öğretmeni hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardığını belirten Yerlikaya, "Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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