İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.