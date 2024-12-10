İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Ülkesine Geri Dönüş Sayısı Artıyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Ülkesine Geri Dönüş Sayısı Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye geri dönüşlerin günlük 300-350'dan 1,5-2 katına çıktığını belirterek, sınır kapılarındaki geri dönüş kapasitesinin 15-20 bin kişiye yükseltildiğini açıkladı. 2016'dan bu yana 737 bin Suriyelinin geri döndüğü ifade edildi.

10.12.2024 12:45
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye geri dönüş sayısının günlük 300-350 civarındayken 1,5-2 katına çıktığını söyleyerek, "Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkardık" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Kabine Toplantısı' sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni, biz de gözlemliyoruz. Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK ile görüşeceğiz. 2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı, öğlene kadar. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık" diye konuştu.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak biliyorsunuz, adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşacağız. Suriye'de yaşananları anbean takip ediyoruz. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halepli var. Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımızla da koordineli olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Ülkesine Geri Dönüş Sayısı Artıyor - Son Dakika

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