İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uygunsuz Paylaşım Yapan Çocuklarla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uygunsuz Paylaşım Yapan Çocuklarla İlgili Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz içerik paylaşan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını duyurdu. B.T. ve A.D.C. isimli çocuklar, suç unsuru içerikli paylaşımları sebebiyle İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yerlikaya, siber zorbalık yapanlara karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

09.10.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.

B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uygunsuz Paylaşım Yapan Çocuklarla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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