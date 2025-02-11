İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyelerini ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ziyaretlerden fotoğraflara yer verdi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yargı Organlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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