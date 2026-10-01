İçişleri Bakanlığı 15 ilde 244 şüphelinin yakalandığını duyurdu, 174\'ü tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 244 şüphelinin yakalandığını, 174'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Sanal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerden 174'ü çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.