İçişleri Bakanlığı 28 ilde DEAŞ operasyonunda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.