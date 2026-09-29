İçişleri Bakanlığı 35 ildeki operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı 35 ildeki operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ve 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.
Kaynak: DHA
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